Боец СВО километры полз до российских позиций с перебитыми ногами и осколками в теле

На угледарском направлении зоны специальной военной операции (СВО) российский боец с позывным Калмык прополз несколько километров с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии