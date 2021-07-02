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Черчесов об обратных заменах Мостового: «Думаете, это легко – поменять игрока назад? Нет, но команде требуется – я делаю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об обратных заменах. Черчесов произвел обратную замену Дениса Черышева в матче Евро-2020 с Бельгией.

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