Захарова ответила на упреки Госдепа в адрес РФ из-за позиции по атаке ХАМАС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала пост с комментарием по поводу обвинения в адрес России на фоне нежелания страны выступить с осуждением нападения палестинкой группировки ХАМАС на территорию Израиля.
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