Захарова ответила на упреки Госдепа в адрес РФ из-за позиции по атаке ХАМАС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала пост с комментарием по поводу обвинения в адрес России на фоне нежелания страны выступить с осуждением нападения палестинкой группировки ХАМАС на территорию Израиля.