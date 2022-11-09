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Каминский о приходе Куклиной в его группу: «Не хотел работать с женщинами, но так получилось. Огромный плюс в том, что она отличный стрелок»

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о работе с Ларисой Куклиной. – Насколько неожиданным для вас был приход в группу Ларисы Куклиной? – Честно говоря, я не хотел работать с женщинами.

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