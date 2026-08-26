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Кухня и дом

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Ностальгический обед в «Пельменной»: что изменилось за три года и стоит ли туда идти

Ностальгический обед в «Пельменной»: что изменилось за три года и стоит ли туда идти

Тверская улица и её окрестности давно стали для меня своеобразным гастрономическим полигоном. Здесь соседствуют дорогие рестораны с вышколенным сервисом и заведения, которые сознательно играют на чувстве ностальгии, возвращая гостей в атмосферу позднесоветского общепита.

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