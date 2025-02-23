Новое исследование раскрывает роль белка CNTN4 в развитии нейронов и его влияние на болезнь Альцгеймера

Эксетерский университет опубликовал результаты нового исследования, которое проливает свет на взаимодействие между белком Контактин-4 (CNTN4) и его влияние на развитие нейронов и прогрессирование болезни Альцгеймера.
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