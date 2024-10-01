Студенты СПО из многодетных семей смогут получить компенсацию части стоимости обучения

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли постановление, которое устанавливает предоставление компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования.
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