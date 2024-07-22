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Роскачество: россияне чаще всего бронируют отели с помощью Яндекс Путешествий

Роскачество: россияне чаще всего бронируют отели с помощью Яндекс Путешествий

Около 65% россиян используют сайты по подбору гостиниц при выборе места размещения. Такие данные следуют из результатов исследования Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, сообщается на сайте РИА "Новости".

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