Прогноз погоды в Крыму на 12 декабря ☔️ В Симферополе +5 и дождь со снегом В Севастополе +8 и небольшой дождь В Евпатории +6 и небольшой дождь В Черноморском +5 и небольшой дождь В Джанкое +4 и небольшой дождь В Ялте +8 и небольшой дождь В Алуште +7 и небольшой дождь В Керчи +6 и небольшой дождь В Армянске +2 и небольшой дождь В Красноперекопске +2 и небольшой дождь В Бахчисарае +5 и дождь со снегом В Феодосии +7 и небольшой дождь В Судаке +7 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.