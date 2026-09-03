Зеленский проиграл все, но хочет сбивать гражданские рейсы, чтобы отыграться ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС "Российская армия...
- IV Нетаньяху у края ...
- IV Украинский депута...
Он уже сбивает и ничего ему за это не делают, причем сбивает давно!