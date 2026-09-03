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Безумный ультиматум по самолетам — смертный приговор Зеленскому

Безумный ультиматум по самолетам — смертный приговор Зеленскому

Зеленский проиграл все, но хочет сбивать гражданские рейсы, чтобы отыграться ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.

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