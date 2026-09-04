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ДНК раскрыла рыбный рацион вымершей американской кошки в Арктике Канады

ДНК раскрыла рыбный рацион вымершей американской кошки в Арктике Канады

Анализ древней ДНК и изотопов из костей вымершей северо-американской кошки Miracinonyx trumani показал, что северные популяции этого животного, по всей видимости, питались проходной рыбой — неожиданный результат для крупного кошачьего, которого долгое время ошибочно считали близким родственником гепарда.

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