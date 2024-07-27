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Валентина Родионенко: «Перевернутый олимпийский флаг в центре Парижа – символ того, что МОК и все олимпийское движение переживают острейший кризис»

Во время церемонии открытия Игр олимпийский флаг повесили в перевернутом виде. «Считается, что перевернутый флаг является символом бедствия.

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