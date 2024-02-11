Почти 500 нестационарных сооружений демонтировали в Новосибирске в 2023 году

Администрация города в прошедшем году убрала 471 самовольный нестационарный объект. По решению комиссии Управления художественного облика мэрии Новосибирска в городе в демонтировали 471 нестационарный самовольно установленный объект.
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