От траншей до системы «островов»: развитие полевых укреплений в войне на Украине Война на Украине привела к значительной трансформации полевых укреплений всего за нескол.
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