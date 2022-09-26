25 лет назад свой первый полёт совершил экспериментальный истребитель Су-47 «Беркут»

25 лет назад свой первый полёт совершил экспериментальный истребитель Су-47 «Беркут»

Наработки по истребителю Су-47 "Беркут", поднявшемуся в воздух 25 лет назад, были использованы при создании истребителя пятого поколения Су-57, беспилотников и гражданских самолетов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх