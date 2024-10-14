Старшая дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** сообщила, что беременна

Старшая дочь Татьяны Лазаревой (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Михаила Шаца* (признан иноагентом на территории РФ) сообщила, что беременна.
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