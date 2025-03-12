Новые протесты объявлены на 14 марта

Ситуация на Железной дороге Молдовы становится все более напряженной. Работники железнодорожного узла из Бельц частично приостановили свою деятельность, протестуя против задолженности по зарплате, которая копилась почти 7 месяцев.
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