Иван да Мадина: новый сериал вызвал волну споров в Сети (ФОТО)

Новый сериал про любовь русского парня и девушки-мусульманки вызвал волну споров в Сети. Ранее в СМИ не раз попадали скандалы, когда радикальные родственники девушек с Кавказа запрещали им не только выходить замуж за русских, но даже и встречаться с ними.