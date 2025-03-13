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Русская весна

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Иван да Мадина: новый сериал вызвал волну споров в Сети (ФОТО)

Иван да Мадина: новый сериал вызвал волну споров в Сети (ФОТО)

Новый сериал про любовь русского парня и девушки-мусульманки вызвал волну споров в Сети. Ранее в СМИ не раз попадали скандалы, когда радикальные родственники девушек с Кавказа запрещали им не только выходить замуж за русских, но даже и встречаться с ними.

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