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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Уголовно-исполнительная инспекция отмечает 105-летие

7 мая 2024 сотрудники уголовно-исполнительных инспекций отмечают 105 лет со дня своего образования. Прообразом Уголовно-исполнительных инспекций явились «бюро принудительных работ», созданные при губернских и областных отделах юстиции в соответствии с циркуляром Наркомата юстиции России от 7 мая 1919 года № 38.

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