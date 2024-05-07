Уголовно-исполнительная инспекция отмечает 105-летие

7 мая 2024 сотрудники уголовно-исполнительных инспекций отмечают 105 лет со дня своего образования. Прообразом Уголовно-исполнительных инспекций явились «бюро принудительных работ», созданные при губернских и областных отделах юстиции в соответствии с циркуляром Наркомата юстиции России от 7 мая 1919 года № 38.