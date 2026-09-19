Кто дольше всех правил Древним Египтом? Фараоны-рекордсмены

Две массивные каменные статуи, изображающие фараона Аменхотепа III / © Wikimedia Commons Эти три царства объединяют периоды, когда Египет находился под властью единой централизованной правящей династии или политической силы.
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