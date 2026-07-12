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Экс-арбитр Иттрих о словах Трампа про судью, удалившего Балогуна: «Клауса обвинили в том, чего он не делал. Он больше не отсудит ни одного матча, потому что его публично дискредитировали»

Бывший немецкий арбитр Патрик Иттрих считает несправедливыми обвинения в адрес судьи Рафаэла Клауса, удалившего Фоларина Балогуна в матче США и Боснии и Герцеговины (2:0) на ЧМ-2026 .

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