США бомбят Иран третью ночь подряд и возобновляют морскую блокаду

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) нанесло третью подряд ночь ударов по территории Ирана, а президент Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении 20-процентного сбора со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив.