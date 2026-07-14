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ИА Реалист

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США бомбят Иран третью ночь подряд и возобновляют морскую блокаду

США бомбят Иран третью ночь подряд и возобновляют морскую блокаду

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) нанесло третью подряд ночь ударов по территории Ирана, а президент Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении 20-процентного сбора со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив.

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