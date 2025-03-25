Самосбывающееся пророчество: Европа несется к смертельной войне с Россией

Европа столкнулась с серьёзным оборонным вызовом: между стратегическими целями США и их европейских союзников образовалась глубокая пропасть из-за явного стремления администрации Трампа выйти из украинского конфликта и прекратить опосредованное противостояние НАТО с Россией.