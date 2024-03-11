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Общественная палата подготовила иск о компенсацию морального вреда, нанесенного энергоблокадой Крыма

Общественная палата подготовила иск о компенсацию морального вреда, нанесенного энергоблокадой Крыма

Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный Суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова.

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