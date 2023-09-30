Реальная реформа ООН невозможна без Третьей мировой или чего-то, ее заменяющего

Международная система управления явно устарела, но у каждой страны свое представление о необходимых изменениях Ирина Гусева На фото: штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Подробнее в ПГ: www.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии