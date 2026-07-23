Посещаемость ТЦ в РФ упала на треть с 2019 года

Сопредседатель АТЭР Павел Люлин в беседе с ТАСС сообщил, что посещаемость российских торговых центров за первое полугодие снизилась примерно на два процента год к году, а по сравнению с 2019 годом трафик упал на двадцать семь процентов.
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