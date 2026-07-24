❗️⚡️Очередная волна комбинированных ударов, ставшая ответом на блокирование иранскими силами судоходства в Ормузском проливе, нацелена на деградацию береговой системы наблюдения и ПВО Ирана.
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❗️⚡️Очередная волна комбинированных ударов, ставшая ответом на блокирование иранскими силами судоходства в Ормузском проливе, нацелена на деградацию береговой системы наблюдения и ПВО Ирана.