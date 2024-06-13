В Литве приняли закон об обязательной воинской службе сразу после окончания школы – без права получить отсрочку для поступления в институт.
Непобедимая армия Литвы
Комментарии
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a
andrbob
В микрорайоне, похоже, хотят по взрослому..как у больших...
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7 час.
vestrans velev
Bliaaaa a gde tretii soldat? Scas kak s dva soldata voevat budet?
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3 час.
Александр Симаков
Как раньше воевали два солдата, так и будут воевать. Там место для третьего не предусмотрено. 😀
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2 час.
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