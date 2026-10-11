«Сочи» одержал победу над «Уфой» в матче Первой лиги

11 октября футбольный клуб «Сочи» выиграл у команды «Уфа» со счётом 1:0 в матче 13-го тура Первой лиги.
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