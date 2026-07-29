Новый произвольный танец Оливии Смарт и Тима Дика поставлен под композиции группы Enigma

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Испанские фигуристы Оливия Смарт и Тим Дик объявили музыку для нового произвольного танца. Дуэт опубликовал в соцсети видео с отрывком новой программы под композиции The Voice of Enigma и Sadeness группы Enigma.