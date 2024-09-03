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Еще один южноуралец получил золотую медаль XVII Паралимпиады

Еще один южноуралец получил золотую медаль XVII Паралимпиады

Еще один южноуралец получил золотую медаль XVII Паралимпийских летних игр в Париже. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве спорта паралимпийский чемпион Токио 2020 на этот раз показал лучший результат в соревнованиях по плаванию в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ4 среди мужчин.

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