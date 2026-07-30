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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рубцова сделала шесть сальто подряд на льду

Российская фигуристка Любовь Рубцова показала, как делает шесть сальто подряд на льду. Рубцовой 17 лет, в прошедшем сезоне она была 9-й на этапе Гран-при России в Казани.

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