В Крыму представили проект внутреннего убранства храма-часовни в бухте Капсель

С 8 ноября по 23 декабря в Академии творческих индустрий «Меганом» проходила образовательная программа, где художники, иконописцы, реставраторы, мозаичисты и художники-монументалисты совместно с экспертами занимались проработкой эскизов росписей, подбором образов для иконостаса, созданием эскизов декоративных элементов убранства храма-часовни во имя св.