“Addressing a group of a dozen or so reporters at his campaign event here last week, Mike Rogers, the Republican candidate for Senate in Michigan, joked he might not be the main attraction,” the Washington Sun reports.
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