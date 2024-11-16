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  • Nikolay Stepanov
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Ну и... что случилось сверхплохого? Почему мы молимся на этого тельца...

Ну и... что случилось сверхплохого? Почему мы молимся на этого тельца...

У меня нескромный вопрос: а ЦБ должен держать курс рубля? Он может это делать, нещадно паля запасы ради прибыли спекулянтов на Форекс и лишая страну дополнительной возможности нивелировать действительно серьезные валютные риски.

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