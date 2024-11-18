На СВО по контракту отправятся 59 мигрантов из Новосибирской области

В органах МВД рассказали о совместной работе с пунктами отбора добровольцев на СВО. По словам заместителя начальника ГУ МВД РФ по региону Константина Гаврина, совместно с военкоматами за неделю правоохранители провели 65556 профилактических бесед.
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