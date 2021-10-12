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Токаев предложил избрать Назарбаева главой Совета мудрецов СВМДА

Токаев предложил избрать Назарбаева главой Совета мудрецов СВМДА

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может занять пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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