Овчинский: получение разрешений на перемещение строительных отходов в Москве полностью перевели в автоматический режим

В Москве начал действовать новый порядок выдачи разрешений на транспортировку отходов строительства, сноса и грунтов, которые теперь оформляются автоматически в виде реестровой записи через систему «ОССиГ» на каждый рейс без необходимости подачи заявок через портал госуслуг.