Овчинский: получение разрешений на перемещение строительных отходов в Москве полностью перевели в автоматический режим

В Москве начал действовать новый порядок выдачи разрешений на транспортировку отходов строительства, сноса и грунтов, которые теперь оформляются автоматически в виде реестровой записи через систему «ОССиГ» на каждый рейс без необходимости подачи заявок через портал госуслуг.
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