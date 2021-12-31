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Что скрывают самые глубокие пещеры России и Абхазии

Что скрывают самые глубокие пещеры России и Абхазии

В пещерах есть что-то захватывающее, что привлекает людей. Может быть, дело в том, что они загадочны, или в желании узнать, насколько они глубоки, или просто в том, что человек может открыть для себя что-то удивительное и опасное одновременно.

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