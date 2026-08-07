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Ефимов: градостроительный потенциал Москвы составляет около 400 млн квадратных метров

Ефимов: градостроительный потенциал Москвы составляет около 400 млн квадратных метров

Градостроительный потенциал Москвы сегодня составляет примерно 400 млн кв. м недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Москва 24».

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