В МИД России заявили о кибератаках со стороны Украины

Информационная инфраструктура РФ стала за последние два года мишенью для кибератак со стороны Киева или в интересах офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналистам директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
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