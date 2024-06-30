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Сарказм над Малевичем и отпечатки пальцев Фешина: выставка «Авангард. На телеге в XX век»

Сарказм над Малевичем и отпечатки пальцев Фешина: выставка «Авангард. На телеге в XX век»

В Казань приехала большая забытая в бездорожье 1921 года выставка русских авангардистов. Задуманная с целью просвещения масс век назад, она расширила первоначальный маршрут, пополнилась работами, скрытыми на оборотной стороне парадных картин, и готова рассказать казанцам, что общего у халатов их бабушек и большого художественного стиля авангардизм.

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