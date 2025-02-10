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Московский комсомолец в Израиле

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Надежды на укрепление безопасности и призыв к соблюдению соглашений

Надежды на укрепление безопасности и призыв к соблюдению соглашений

Вашингтон-Тель-Авив,  – Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завершил свой визит в Соединенные Штаты, назвав его «историческим» и выразив уверенность в том, что переговоры с президентом Дональдом Трампом откроют путь к «новым грандиозным достижениям, способным обеспечить безопасность Израиля на поколения вперед» .

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