Русский Колоколъ Борьба за экологию по правилам ММА развернулась в Раменском городском округе Подмосковья.
Первый удар в голову, остальные по корпусу: чиновник Гаджиев победил во встрече с экоактивисткой
Комментарии
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Борис Леонтьев
Этот ублюдок должен сесть по максиму. Хотя, лучше таких тварей уничтожать физически.
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2 час.
Александр Мельников
Интересно, у батьки хоть один "гаджиев" не департаментом, а хотя бы бригадиром дворников заведует? Или же так, в Российском Дагестане имеется хоть один Иванов на руководящей должности?
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47 мин.
ВС
Владимир Сергеев
Русская община общественная группа людей не утвержденная президентом и действующая на бесплатной, добровольной основе. Необходимо Русскую общину легализовать, утвердить на государственном уровне официально, вооружить! и платить небольшую з/плату. Русская община должна составить конкуренцию полиции и в полицию принимать только после утверждения русской общиной.
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7 мин.
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