"Относятся как к собакам". Владислав Бакальчук обвинил братьев Мирзоян в том, что сотрудники Wildberries вынуждены ночевать на складах и спать на лежанках

Владислав Бакальчук в новом посте в своём телеграм-канале заявил, что новое руководство объединённой компании Wildberries и Russ, контроль над которой, по его словам, утратила его бывшая жена Татьяна Ким, заставляет сотрудников Wildberries работать по ночам.
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