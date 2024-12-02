"Относятся как к собакам". Владислав Бакальчук обвинил братьев Мирзоян в том, что сотрудники Wildberries вынуждены ночевать на складах и спать на лежанках

Владислав Бакальчук в новом посте в своём телеграм-канале заявил, что новое руководство объединённой компании Wildberries и Russ, контроль над которой, по его словам, утратила его бывшая жена Татьяна Ким, заставляет сотрудников Wildberries работать по ночам.