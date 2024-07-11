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Ученые создали препарат, предотвращающий появление метастазов

Ученые создали препарат, предотвращающий появление метастазов

Специалисты из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) вместе с исследовательским коллективом разработали препарат на основе нуклеиновых кислот, который предназначен для предотвращения метастазирования при онкологических заболеваниях.

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