Ученые создали препарат, предотвращающий появление метастазов

Специалисты из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) вместе с исследовательским коллективом разработали препарат на основе нуклеиновых кислот, который предназначен для предотвращения метастазирования при онкологических заболеваниях.
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