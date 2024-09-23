Сальдо рассказал о теракте в Алешках: супруга главврача больницы погибла

В результате организованного теракта в отношении главного врача Алешкинской райбольницы Херсонской области погибла супруга доктора, сам главврач и его водитель ранены, 23 сентября сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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