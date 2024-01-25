Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что делать школе с детьми мигрантов?

Что делать школе с детьми мигрантов?

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Комментарии
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N
Nata
Все эти разговоры - бла-бла-бла для бедных. Тратить бюджет государства надо на своих детей. Тех, кому эта приехавшая накипь , впаривает наркоту, тех кого их дети избивают и убивают. Нет понимания законов и уклада нашей страны - не зачем в неё въезжать .Нет им места в нашей жизни. Если же иначе, то нас они изживут быстрее чем успеют взяточники своё бабло потратить. Так вот и пропадают целые цивилизации, а потомки  гадают - куда делся народ.
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