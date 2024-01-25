Что делать школе с детьми мигрантов?

N

Nata

Все эти разговоры - бла-бла-бла для бедных. Тратить бюджет государства надо на своих детей. Тех, кому эта приехавшая накипь , впаривает наркоту, тех кого их дети избивают и убивают. Нет понимания законов и уклада нашей страны - не зачем в неё въезжать .Нет им места в нашей жизни. Если же иначе, то нас они изживут быстрее чем успеют взяточники своё бабло потратить. Так вот и пропадают целые цивилизации, а потомки гадают - куда делся народ.