Пора вернуть советскую программу «Русский язык как иностранный» и «Русский язык в современном мире» 14 января Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Что делать школе с детьми мигрантов?
Комментарии
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Nata
Все эти разговоры - бла-бла-бла для бедных. Тратить бюджет государства надо на своих детей. Тех, кому эта приехавшая накипь , впаривает наркоту, тех кого их дети избивают и убивают. Нет понимания законов и уклада нашей страны - не зачем в неё въезжать .Нет им места в нашей жизни. Если же иначе, то нас они изживут быстрее чем успеют взяточники своё бабло потратить. Так вот и пропадают целые цивилизации, а потомки гадают - куда делся народ.
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