Команда Семака не удержала победу в Самаре. Интрига в чемпионской гонке по прежнему жива

«Крылья Советов» - «Зенит» - 1:1 «Зенит» упустил три очка в Самаре, пропустив ответный гол уже в компенсированное время, а в следующем туре питерцы не могут рассчитывать на Вендела, который не сыграет с «Арсеналом» по причине дисквалификации.