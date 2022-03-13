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Команда Семака не удержала победу в Самаре. Интрига в чемпионской гонке по прежнему жива

Команда Семака не удержала победу в Самаре. Интрига в чемпионской гонке по прежнему жива

«Крылья Советов» - «Зенит» - 1:1 «Зенит» упустил три очка в Самаре, пропустив ответный гол уже в компенсированное время, а в следующем туре питерцы не могут рассчитывать на Вендела, который не сыграет с «Арсеналом» по причине дисквалификации.

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