Сэндвич с поркеттой и тако с черной тигровой креветкой: что попробовать

Новое место Фестиваль Новые меню Гастроужины Новое место Masa Никитский бульвар, 12 Hola, amigos! Так встречают гостей в новом гастробаре Masa, который запустила команда тель-авивского бистро «Давид» — Давид Курош и Илья Степаненко в союзе с Дмитрием Борисовым.